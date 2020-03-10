Apple дала разрешение протирать iPhone спиртом из-за коронавируса

10.03.2020, 20:30, Разное

Компания Apple дала разрешение на протирку iPhone спиртовым раствором в качестве меры противодействия коронавирусу. На веб-портале американского производителя указывается, что для очистки поверхности девайсов нужно использовать спирт с концентрацией в 70%.

Альтернативой могут выступать чистящие салфетки. Ликвидировать загрязнение можно на смартфонах, планшетах, а также ноутбуках Apple. Причиной подобного разрешения стала ситуация с коронавирусом. В соответствии с указаниями, опубликованными на официальном портале компании, специалисты советуют использовать салфетки от Clorox. Они должны использоваться для протирки непористых поверхностей любого продукта бренда.

Спиртовое средство очистки может применяться для дисплеев, клавиатуры, корпуса смартфона либо планшета. В то же время запрещается использовать составы, в которых присутствует хлор. Дополнительно производитель предупреждает о недопустимости проникновения влаги внутрь устройства. Запрещено чистить смартфон, размещая его на поверхностях с покрытием из кожи либо ткани. При этом остаётся под запретом применение аэрозолей, растворителей, абразивных веществ. Не допускается использование для очистки дисплея iPhone бумажных салфеток и полотенец.