Прохор Шаляпин не переживает по поводу падения курса рубля

10.03.2020, 20:30, Разное

Отечественный исполнитель Прохор Шаляпин совершенно не переживает по поводу падения рубля. Артиста больше волнует, что скачек курса валюты сильно отразится на жизни российских пенсионеров.

Прохор Шаляпин не поддался панике по поводу обвала курса российского рубля. После того как появилась информация о стремительном снижении позиций отечественной валюты, певец не стал сразу впадать в истерику, а обратился за советом к другу-экономисту. Товарищ успокоил певца сказав, что в скором времени доллар вновь начнет падать, поэтому предпринимать какие-либо кардинальные решения не нужно.

Шаляпин отметил, ничего страшного в скачке курса валюты он не видит. Если кто-то боится, что недвижимость будет дорожать, то пусть успокоятся, это не происходит так быстро, подчеркнул певец. Знаменитость больше беспокоит, как отразится данная ситуация на пенсионерах России, ведь это самый незащищенный слой населения. Шаляпин все же надеется, что цены на продукты первой необходимости не станут повышаться. Артист уверен, все будет хорошо, и вскоре этот кризис пройдет.