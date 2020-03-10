Медведев объяснил значение поправки о снятии ограничений перед президентскими выборами

10.03.2020, 20:30, Новости дня

Возможность для действующего президента вновь участвовать в выборах обеспечит стабильность и преемственность во власти, сообщил экс-премьер, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Одна из ключевых поправок, предложенная Валентиной Терешковой, – об «обнулении» президентских сроков в связи с существенными изменениями Конституции. Если эти изменения верифицирует Конституционный суд и поддержат граждане РФ в ходе всенародного голосования, это будет означать сохранение стабильности в развитии нашей страны и преемственность власти», – написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что это «исключительно важно» для РФ в современный период.

По его словам, изменения в Конституцию были внесены «с точным пониманием того, что необходимо сохранить в ее основе».

«Об этом сказал и сам Владимир Путин. А именно – незыблемости президентской формы правления, альтернативы которой не существует в России», – написал Медведев.

Он указал, что в предложенных поправках сохраняются «все ключевые принципы формирования органов государственной власти», в связи с чем оправданно, чтобы депутаты Госдумы «полностью отработали положенный им по закону срок».

Депутат Госдумы Валентина Терешкова во вторник предложила снять ограничения на количество президентских сроков, что позволит действующему главе государства вновь избираться на эту должность.

Президент Владимир Путин одобрил поправку, но подчеркнул, что она должна пройти оценку в Конституционном суде. Одновременно он выступил против снятия ограничений в Конституции на число президентских сроков.

Депутаты Госдумы поддержали поправку Терешковой.