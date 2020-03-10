В РАН оценили опасность коронавируса для беременных женщин

10.03.2020, 20:30, Разное

В РАН дали оценку опасности коронавируса для беременных женщин. Отмечается, что они не находятся в группе риска болезни, появление которой провоцирует COVID-19.
Соответствующее мнение высказал Марк Курцер, академик РАН, доктор медицинских наук. На сегодня в группе риска пребывают люди старшей возрастной группы, которые отличаются наличием сопутствующих болезней. К последним можно отнести сахарный диабет.

Врач добавил, самый большой риск заболевания имеется у лиц возрастом свыше 60 лет. В то же время угроза коронавируса является пропорциональной возрасту. Марк Курцер сообщает, что, если человек не относится к группе риска, это не говорит об отсутствии опасности для окружающих, поскольку он может оказаться носителем заболевания.


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