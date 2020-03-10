Оппозиция подала заявку на митинг в Москве против обнуления президентских сроков Путина

10.03.2020, 20:29, Новости дня

Оппозиция в лице Татьяны Усмановой из «Открытой России», Марии Кузнецовой из «Партии перемен» и Евгения Овчарова, главы Команды Егора Жукова, подали в мэрию Москвы уведомление о проведении 21 марта митинга против обнуления президентских сроков Владимира Путина.

Организаторы митинга считают «недопустимым переписывание Конституции России» в интересах правящих кругов. «У страны, где власть не меняется больше 20 лет, нет будущего», – говорится в их заявлении.

Усманова сообщила «Интерфаксу», что уведомление уже отправили в

мэрию. Митинг, как предполагается, должен пройти с 14:00 до 17:00 на

проспекте Сахарова. Заявленная численность – 50 тыс. человек.

10 марта депутат Валентина Терешкова предложила «обнулить» президентские сроки действующего главы государства под предлогом того, что вносятся основополагающие поправки в Конституцию. После того как идея была озвучена, президент России приехал в Госдуму и заявил, что поправка может быть принята, если с ней согласится Конституционный суд. После этого в Думе прошло голосование по поправке, и она была одобрена: за поправку проголосовали 380 человек, против – 43 (в том числе фракция КПРФ), воздержался – 1.

«Вопрос стоит не о нем, а о нас, гражданах России, и ее будущем. Если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции? Надо все честно, открыто и публично предусмотреть, – объяснила свою идею Терешкова. – Вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции. Если этого потребует ситуация и, самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность. Уже в соответствии с обновленной Конституцией».

Путин в свою очередь пояснил, что он не поддерживает идеи Терешковой в части автоматического продления своих полномочий после принятия поправок к Конституции или в части полного отмены ограничения количества президентских сроков. Но готов согласиться на идею об обнулении президентских сроков.

«Предложение Терешковой об обнулении президентских сроков, по сути, означает снять ограничение для любого человека, любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов», – сказал Путин. – Но, разумеется, только если граждане поддержат такое предложение, такую поправку. Скажут «да» в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года. Такой вариант был бы возможен, но при одном условии: если Конституционный суд РФ даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона – Конституции».

Владимир Путин находится у власти в России с 2000 года. В мае 2000 года он был первый раз избран президентом и пробыл на этом посту два срока, до мая 2008 года. Потом он четыре года был премьером, а в 2012 году снова баллотировался на пост президента. «Перерыв» в его президентстве формально позволил обойти Конституцию, где прописано, что гражданин России не может быть президентом более двух сроков подряд. Но решение Путина остаться у власти в последние годы вызывает протесты оппозиции в России: несколько массовых митингов по этому поводу прошли в России в 2018 и 2019 годах.

Также во время правления Путина срок пребывания на посту президента был увеличен до шести лет, и четвертый раз политик пошел на выборы лишь в 2018 году. После последней победы он по действующему закону может править Россией лишь до 2024 года. Но принятые 10 марта поправки фактически дают ему право на еще несколько шестилетних сроков.