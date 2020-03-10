Маргарита Симоньян с мужем получили сотни миллионов на госконтрактах, продав «Международную пилораму» по завышенным ценам

10.03.2020, 20:29, Новости дня

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, согласно которому Маргарита Симоньян и ее муж Тигран Кеосаян заработали за три года порядка 720 миллионов рублей на госконтрактах. 

Тигран Кеосаян – ведущий шоу «Международная панорама» на НТВ. Симоньян работает на этой программе художественным руководителем. Программу производит принадлежащая Кеосояну студия «Голд вижн». Производство одного выпуска обходится ей в 379 тысяч рублей, тогда как НТВ платит за серию 3,4 миллиона рублей, узнали в ФБК. За год канал тратил на показ передачи около 120 миллионов рублей. Также сотрудники ФБК обнаружили, что «Пилораму» снимают на студии RT, используя оборудование и сотрудников телеканала. Симоньян – глава этого телеканала.

Зарплата Тиграна Кеосаяна на программе составляет в среднем 74 миллиона рублей в год. Маргарита Симоньян как художественный руководитель получает 77 миллионов рублей в год. При этом Симоньян не упомянута в титрах, и никогда не признавалась в своей должности публично.

Размещением рекламы в программе «Международная пилорама» занимается агентство «Инвенто» – ФБК называет его «секретным» агентством Симоньян. Через него в передаче, в частности, рекламируется «Аэрофлот». За четыре года авиакомпания потратила на размещение рекламы на RT, из которых около 657 миллионов стали заработком «Инвенто». 

В ФБК отметили, что «Инвенто» не производило никакого рекламного контента, все видеоролики и баннеры предоставлялись «Аэрофлотом».  Авторы расследования заключают, что «Аэрофлот» платил за размещение по завышенным ценам, а Кеосаян и Симоньян забирали себе разницу.

Расследование ФБК основано на данных, полученных из анонимных источников, связанных с «бухгалтерией и аудитом бизнес-империи супругов Симоньян-Кеосаян».

 


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