10 марта на Донбассе погибло двое украинских военных, девять ранены

10.03.2020, 20:29, Новости дня

В результате обстрела боевиками на Донбассе 10 марта погибло двое украинских военнослужащих, говорится в сводке штаба операции Объединенных сил в Facebook.

«10 марта российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески. По уточненным данным, в результате попадания управляемой ракеты один украинский защитник погиб на месте. Еще один военнослужащий скончался впоследствии от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, один госпитализирован с боевой травмой», – сказано в сообщении.

Еще один военнослужащий получил боевую травму в результате другого обстрела, добавили в штабе.

По информации командования ООС, 10 марта боевики нарушили режим прекращения огня девять раз. Обстрелы из различных видов вооружений фиксировались в районе Песок, Новоселовки Второй, Авдеевки, а также Орехово, Новоалександровки и Хутора Вольный.

«На все вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами давали адекватный ответ», – заявили в штабе ООС.

Похожий инцидент произошел на Донбассе на выходных: 8 марта в результате обстрела грузовика украинской армии из ПТРК боевиков погиб один военный, трое получили ранения.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Президент Владимир Зеленский, вступивший в должность в мае 2019 года, называл войну на Донбассе «замороженным конфликтом».