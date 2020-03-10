Агентство S&P Global ухудшило прогноз цены на Brent до $40 за баррель

10.03.2020, 20:29, Новости дня

Международное рейтинговое агентство S&P Global снизило прогноз средней цены на нефть марки Brent на 2020 год до $40 за баррель. Об этом агентство сообщило в своем заявлении 10 марта. 

Ранее агентство предполагало, что средняя стоимость Brent по итогам 2020 года составит $60 за баррель.

Понижение прогноза последовало за обвалом цен на нефть 9 марта.

«Производители, особенно в Северной Америке, испытывают огромное давление со стороны инвесторов, чтобы ограничить расходы, поддерживать положительный свободный денежный поток и повысить доходность акционеров», – сказано в отчете агентства.

По мнению аналитиков S&P, большинство нефтяных компаний не смогут снизить свои затраты и привлекать капитал так же эффективно, как во время предыдущего спада цен на нефть в 2015–2016 годах.

Агентство предупредило, что из-за падения цен на нефть некоторые нефтегазовые компании, прежде всего в Северной Америке, могут столкнуться с понижением рейтингов.

9 марта стоимость североморской нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель. Этот обвал стал максимальным дневным падением с 1991 года, со времени войны в Персидском заливе. После утреннего обвала цен на нефть резко упали биржевые индексы целого ряда стран.

К вечеру 10 марта стоимость нефти Brent выросла почти на 10%, до $38 за баррель.

Падение цен на нефть последовало после того, как Россия и Организация стран – экспортеров нефти не смогли договориться по поводу нового ограничения добычи нефти. В результате с апреля все ограничения будут сняты.

В министерстве энергетики РФ считают, что цена на нефть восстановится через несколько месяцев.


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