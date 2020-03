Утверждение санкций ЕС за нарушение территориальной целостности Украины перенесено из-за коронавируса

10.03.2020, 20:29, Новости дня

Официальное продление санкций Европейского союза против ответственных за нарушение территориальной целостности Украины перенесено из-за мер безопасности, предпринятых в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом 10 марта написал в Twitter брюссельский корреспондент Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

«Решение о продлении санкций против физических лиц и юридических субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины, будут утверждать министры юстиции [стран Евросоюза] 13 марта. Изначально предполагалось, что решение примут министры торговли 12 марта, но их встречу перенесли», – отметил Йозвяк.

the official roll-over of sanctions against ppl & entities responsible for undermining the territorial integrity of #Ukraine will now be taken by justice mins on Fri. initially it was supposed to be taken by trade mins on thu but that meeting was postponed. #coronavirus #Russia

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 10, 2020

4 марта журналист сообщил, что послы ЕС согласовали пролонгацию санкций в отношении 175 россиян и сепаратистов, а также 44 компаний на шесть месяцев за нарушение территориальной целостности Украины.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

Европейский союз 2 марта изменил уровень риска распространения коронавируса SARS-CoV-2 с «умеренного» на «высокий».

В ближайшее время страны Евросоюза ожидает всплеск числа случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, заявила 6 марта еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.

Двое сотрудников органов ЕС заразились COVID-19 за прошлую неделю.