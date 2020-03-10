В Москве запретили массовые мероприятия численностью более 5 тыс. человек

10.03.2020, 20:28, Новости дня

До 10 апреля в российской столице из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, в которых планировали принять участие более 5 тыс. человек, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина.

Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

«Запретить до 10 апреля 2020 года проведения на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. человек», – говорится в тексте указа.

Напомним, на интернет-портале Собянина появился официальный источник информации по ситуации с коронавирусом в Москве.

Накануне сообщалось, что в Москве у трех человек, вернувшихся из Италии, диагностировали коронавирус.


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