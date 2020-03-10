Внук последнего австрийского императора Карла I заразился коронавирусом

10.03.2020, 20:28, Новости дня

Внук последнего австрийского императора Карла I и глава дома Габсбургов Карл Габсбург-Лотарингский заразился новым коронавирусом, сейчас он находится на карантине в Австрии, передает телеканал OE24.

Он рассказал, что симптомы заболевания появились у него около недели назад после поездки в Швейцарию. Изначально внук императора не думал, что заразился именно COVID-19, пока ему не позвонил его друг, у которого выявили коронавирус. Анализы Габсбурга-Лотарингского показали положительный результат. С четверга мужчина находится в своем доме на карантине, информирует РИА «Новости».

«По сути, у меня очень слабые симптомы … честно говоря, я чувствую себя относительно хорошо. Я знаю, мне очень повезло, ведь у других людей симптомы серьезнее», – поделился глава дома Габсбургов, отметив профессионализм австрийских властей, сотрудников здравоохранения и отсутствие паники в стране.

По последним данным, в Австрии 182 человека заразились вирусом, четыре заболевших выздоровели.

Власти Австрии приняли ряд мер по предотвращению распространения коронавируса, в том числе приостановили прямые рейсы в Иран, Южную Корею, а также аэропорты Милана и Болоньи. На границе с Италией будут проводиться медицинские проверки.

Жители Италии рассказали, как страна живет в условиях введенной «красной зоны» по коронавирусу – в стране нельзя свободно передвигаться, закрыты школы. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации в Италии, которая ушла на карантин по коронавирусу.