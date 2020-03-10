90-летний ветеран целый день ждал депутата, но тот не пришел вручать ему медаль

10.03.2020, 20:26, Новости дня

У депутата нашлись дела поважнее, чем выполнить обещание, прийти и пожать руку человеку, который в тылу делал все для фронта и победы.

Депутат Курганской городской думы Александр Маклыгин пообещал лично прийти к 90-летнему ветерану Петру Балашову, чтобы вручить тому памятную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Однако парламентарий не сдержал свое слово, хотя его долго ждали.

Подробности этой обидной и грустной истории рассказала внучка Наталья Балашова. Она отметила, что для ее семьи вручение медали стало большим событием: дедушке устроили праздник, его поздравляли родственники, которые живут в других городах.

«Дед и мы готовились к встрече. Прибрать в доме, нарядиться и т. д., сами понимаете, какое важное мероприятие! Я приготовилась запечатлеть это историческое для семьи событие и отправить внукам и родственникам», — рассказала о том дне (28 февраля) родственница ветерана.

По ее словам, тогда вечером пришла некая гражданкаи фотограф. Дама стала сумбурно говорить о том, что Маклыгина срочно вызвали на какое-то важное совещание. После этого она быстро зачитала поздравительные открытки, вручила медаль, всучила букет и ушла. На все это ушло несколько минут, отметила внучка, выразив сомнение, что в пятницу вечером депутата могли вызвать на какое-то совещание.

Наталья считает, что Маклыгин все-таки должен был найти время, чтобы прийти и пожать руку ее дедушке, который заслуживает куда большего.

«Не надо оркестров, подарков. Ну не так же формально!» — возмущается внучка, утешая себя тем, что хоть по почте медаль не отправили.

Что же касается самого Маклыгина, то изданию он ничего нового не сообщил: собирался к Петру Балашову, но вызвали на совещание. Стал рассказывать, что очень хотел прийти и уважает ветерана, а также не забыл упомянуть, что сам служил в горячей точке. «Поэтому для меня это прямо свято. Но не получилось приехать», — оправдался депутат.

А вот под Самарой военнослужащие нашли время, чтобы устроить импровизированный парад Победы во дворе возле окон ветерана, который не выходит из дома.