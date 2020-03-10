«Дрянь, это уголовка!» — россиянка устроила погром в аптеке после отказа вернуть деньги

10.03.2020, 20:26, Новости дня

Иркутянка хотела вернуть лекарство, потому что придя домой обнаружила у него побочные действия.

Жительница Иркутска устроила погром в аптечном киоске и ударила фармацевта, которая отказалась принимать обратно купленные лекарства.

На кадрах видно, как гражданкапредъявляет претензии к работнице аптеки и требует вернуть деньги за препарат, который ее не устроил. Судя по видео, речь идет о желчегонном лекарстве «Аллохол», который возмущенная посетительница кидает за прилавок.

Женщина стала угрожать продавщице уголовным делом за то, что та снимает происходящее на видео. После этого посетительница начала громить кассу, переворачивая стол вместе с компьютером. «Передай другим таким же, дрянь, это уголовка!», — кричит клиентка.

«Я детей хочу рожать, ты убийца в халате белом, сволочь. Ты не мать, ты дрянь, своим детям может так же сделаешь? Увольняйся отсюда, чтобы духу твоего не было!», — продолжает она.

В публикации сказано, что иркутянка хотела вернуть лекарство, потому что придя домой обнаружила у него побочные действия, о которых ей не сообщили. В инструкции указано, что возможны аллергические реакции и диарея.

Сам инцидент произошел днем 8 марта. Полиция начала проверку.