В России число заболевших коклюшем за год выросло на 40 процентов

10.03.2020, 20:25, Новости дня

Главный эпидемиолог Минздрава связал это с отказом от прививок или несвоевременной вакцинацией.

Бездумный отказ родителей делать прививки детям привел к резкому росту числа заболевших коклюшем. Именно этим главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Николай Бриков объяснил увеличение случаев этого заболевания за год на 40%.

Если в 2018 году в стране был зафиксирован 10421 случай, то уже в 2019 году этот показатель вырос до 14406. Специалист назвал эти цифры тревожными. С начала года уже наметился рост: только в январе заболевших было 1758 человек, из которых почти 90% — дети до 14 лет, перечисляет РБК со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Примечательно, что только треть заболевших детей была вакцинирована. Больше половины вообще не делали ни одной профилактической прививки, не говоря о комплексе.

Обычно ребенка прививают в целях профилактики трижды: в трехмесячном возрасте, в 4,5 месяца и полтора года. Однако через 4-5 лет после курса вакцинации иммунитет ослабевает, что делает человека уязвимым к заболеванию. Этим и объясняется, что больше половины всех регистрируемых случаев коклюша приходится на возраст от 3 до 14 лет, констатировал эпидемиолог.

Всплеск заболевания вызван тем, что родители отказываются от вакцинаций, а также из-за несвоевременного проведения прививок, признался Бриков.

Четверть заболевших приходится на Москву, высок уровень заболевания в Санкт-Петербурге и Воронежской области. Однако, по мнению специалиста, в тех регионах, где низкие показатели уровня заболеваемости коклюшем (Карачаево-Черкесия, ЕАО, НАО и др), ситуация не лучше, просто там недостаточно высокий уровень диагностики.

Коклюш – это передающаяся воздушно-капельным путем бактериальная инфекция, симптомом которой является сильный удушающий кашель. Смертность при коклюше у детей до пяти лет в развитых странах может достигнуть одного процента. Медики уже с 2014 года констатируют массовый отказ родителей от прививок детям.