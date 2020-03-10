Производителю «Арбидола» грозит штраф в полмиллиона рублей за рекламу с коронавирусом

10.03.2020, 20:25, Новости дня

На фирму заведут дело об административном правонарушении.

ФАС признала незаконной рекламу «Арбидола». В ней говорилось, что препарат помогает при коронавирусе. Производителю препарата грозит штраф в размере от 200 000 до 500 000 рублей.

Антимонопольщики заметили рекламу «Арбидола» в радиоэфире. В ней утверждалось, что препарат способен лечить коронавирус нового типа Covid-2019. При этом в инструкции по применению не было указано, что «Арбидол» помогает от коронавируса.

В ФАС подчеркнули, что согласно инструкции по применению, «Арбидол» способен подавлять вирусы гриппа A и B, а также возбудители острых респираторных вирусных инфекций. Изменения в инструкцию по применению «Арбидола» вносить не планировалось, добавили в Минздраве.

ФАС выдала рекламодателю — компании «Отисифарм» — предписание. На фирму заведут дело об административном правонарушении. Окончательную сумму штрафа установит суд.

В конце февраля стало известно, что продажи «Арбидола» и его аналогов резко выросли за два месяца. За последнюю неделю января рост составил 14%, за первую неделю февраля — 15%, за вторую — 24%.

Несмотря на недоказанный эффект, в середине февраля Китай включил «Арбидол» в список лекарств, которые могут использоваться для лечения коронавируса. Спрос на препарат в китайских интернет-аптеках также вырос, а китайские СМИ активно начали рассказывать о препарате как о панацее.