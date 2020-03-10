Россиянин с молотком разбил сразу несколько телевизоров в магазине электроники
10.03.2020, 20:25, Новости дня
Полиция проводит проверку.
Утром 10 марта в один из магазинов электроники и бытовой техники DNS в Томске зашёл мужчина с молотком, который принялся разбивать телевизоры. Погром попал на видео с камер в торговом зале.
По данным СМИ, житель разбил 11 телевизоров. Очевидцы позвонили в полицию, сотрудники местной дежурной части задержали нарушителя. Сейчас проводится проверка.
Ранее жительница Ируктска устроила погром в аптеке после отказа вернуть деньги за лекарство.
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