Второй в истории: еще одного пациента удалось полностью излечить от ВИЧ

10.03.2020, 20:25, Новости дня

Им оказался 40-летний мужчина.

Врачи подтвердили, что второй пациент за всю историю полностью излечился от ВИЧ, говорится в докладе, опубликованном в журнале Lancet. Об этом сообщили РИА Новости.

В обоих случаях больным сделали трансплантацию донорского костного мозга. Первый человек — «берлинский пациент» Тимоти Рэй Браун — вылечился 13 лет назад.

Второго называют «лондонским пациентом». У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови, заявили авторы исследования. Личность пациента публично не разглашается.

В свою очередь, газета New York Times пишет, что им стал 40-летний Адам Кастильехо, уроженец Венесуэлы. Он страдал ВИЧ-инфекцией с 2003 года, а в 2012 году у него диагностировали злокачественную лимфому Ходжкина. Трансплантация костного мозга проводилась для лечения онкологического заболевания, но одновременно удалось победить ВИЧ-инфекцию.

Ранее ситуацию с распространением ВИЧ в России признали критической.


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