Личное: Вместе мы жить не сможем

10.03.2020, 20:07, Разное

Для самостоятельного разбора вам письмо.

radostizhizni

Добрый день, уважаемая Эволюция.

Прошу вас о помощи. Запуталась в ситуации, пыталась разобраться, посмотреть со стороны, и поняла, что не могу. Пыталась отвлечься и переключиться на работу, но как-то только освобождается голова, сразу возвращаюсь к вопросу, а правильно ли я поступила. Я понимаю, что переиграть сейчас ничего невозможно, и как случилось, так случилось, но меня больше интересует – остались ли в моем поле хвосты, и если остались, то что я с ними могу сделать.

Перед 8 марта сказала А. что хочу взять паузу и подумать.

Вместе мы год. Вместе не живем, он приезжает на выходные. Почти каждый вечер на связи. Он прекрасный человек, умный, спокойный.

Вместе мы жить не сможем, и я даже не заикалась об этом, радуясь, что у него вообще есть возможность приезжать. У него больная мама, и вообще хватает проблем, как у всех.

И наверное, я любила этого человека, мне было с ним хорошо. Я заботилась о нем, готовила то, что ему нравится, старалась быть полезной и не лезла с советами, если меня не просили.

В целом, я могу назвать эти отношения теплыми и мне приятно вспоминать о том, что они были.

Но в последнее время что-то изменилось, и я не могу это объяснить.

И я сейчас думаю — а правда ли стало меньше внимания и радости от общения, или я просто жадная рапунцель, которая хочет замуж.

Долгое время я не хотела замуж, да А. и не то, чтобы навязчиво предлагал. Пару раз говорил, что видит меня своей женой, но я не воспринимала это как предложение. Наоборот, говорила, что очень хорошо к нему отношусь, и что брак мало что изменит, поэтому не вижу в нем смысла.

На новый год он подарил мне кольцо, надел на тот самый палец, но промолчал. Я подумала пару недель и сказала, что я, наверное, так тебя люблю, что хочу быть твоей женой. Он перезвонил и сказал, что «тогда нужно готовиться». И тема эта затерлась. Мне казалось, что есть столько дат, когда можно сделать предложение, хотя бы на словах.

И я, честно – этого ждала. Я понимаю, что люблю этого человека, и до сих пор наверное – тоже. Не крутило бы меня сейчас от мысли, что я наделала.

Может, и были другие варианты?

Перед 8 марта он спросил:

– а что тебе подарить?

— цветов, А.

— и все?

— а мне больше не надо ничего 🙂 приезжай скорее, я так соскучилась.

Он прислал цветов и приехал. Я приготовила всяких вкусностей. На следующий день я отвезла ребенка в игровой центр, а потом мы с А. планировали зайти в магазин.

Финансовый вопрос поднимается уже не первый раз. Я не знаю, сколько зарабатывает А. Я никогда денег у него не просила, но был однажды конфликт, когда он приехал с пустыми руками. И я сказала, что не буду его кормить. У меня дети и своя нагрузка. И что мне бы хотелось, чтобы он приносил продукты, которые будет есть сам. Для себя.

И в этот раз получилось примерно тоже самое. Мне стыдно об этом писать. И я не знаю, как правильно я должна была поступить.

А. дал мне денег перед походом в магазин. И я спросила

— зачем? У меня есть.

— это тебе.

— мы в магазин идем. Заплати за продукты.

— Нет, пусть будут у тебя.

Мы пошли в магазин. Купили продуктов, небольшая сумма получилась, и я понимаю на кассе, что должна оплатить покупки сама.

Мне стало так стыдно. Стоит очередь, смотрит как мой мужчина складывает в пакет продукты, а я достаю кошелек и плачу. И дело даже не в сумме.

После нового года, и после того, как А. купил мне кольцо, я сделала ему дубликат ключей от своей квартиры. В моем понимании, это значило, что какие-то минимальные вложения А. обязан делать. И хотя сейчас квартира не требует ни ремонта, то элементарно заменить перегоревшие лампочки.

И тут я стояла на кассе, и мне стало все понятно: что я для А. всего лишь сервис-зона, удобный санаторий с пищеблоком по выходным. И что он со мной только потому, что сейчас нет подходящего варианта. И что я полная дура, что верю в его любовь, привязанность и красивые слова о любви.

И поэтому, как только мы отошли от кассы магазина, я сказала А., что хочу взять паузу и подумать.

Он спросил:

— а что случилось?

— наверное, все изменилось. И чувства мои изменились, и я хочу подумать. Мне кажется, что я не люблю тебя, как раньше.

— а сколько пауза?

— дашь мне неделю?

— да. сейчас перебронирую маршрутку.

И уехал. На завтра как ни в чем не бывало поздравил меня с 8 марта, и пожелал финансовых успехов. И, мол, люблю тебя.

Сейчас я понимаю, что все решила, и что дальше мне нужно отвыкать и постараться разлюбить и выбросить напрочь шкатулку о планах на совместный отпуск летом. Понимаю, что мне надо набраться сил. Я так благодарю А. за все, что он для меня сделал в прошлом, но сейчас отношения плохие, и сегодня глядя на А, понимаю, что не могу отличить эмоциональную стабильность от безразличия.

Набрала работы на эту неделю и молчу.

Единственный вопрос, который я себе задаю – это как побыстрее выйти из этой истории.