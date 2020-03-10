Личное: Вместе мы жить не сможем
10.03.2020, 20:07, Разное
Для самостоятельного разбора вам письмо.
radostizhizni
Добрый день, уважаемая Эволюция.
Прошу вас о помощи. Запуталась в ситуации, пыталась разобраться, посмотреть со стороны, и поняла, что не могу. Пыталась отвлечься и переключиться на работу, но как-то только освобождается голова, сразу возвращаюсь к вопросу, а правильно ли я поступила. Я понимаю, что переиграть сейчас ничего невозможно, и как случилось, так случилось, но меня больше интересует – остались ли в моем поле хвосты, и если остались, то что я с ними могу сделать.
Перед 8 марта сказала А. что хочу взять паузу и подумать.
Вместе мы год. Вместе не живем, он приезжает на выходные. Почти каждый вечер на связи. Он прекрасный человек, умный, спокойный.
Вместе мы жить не сможем, и я даже не заикалась об этом, радуясь, что у него вообще есть возможность приезжать. У него больная мама, и вообще хватает проблем, как у всех.
И наверное, я любила этого человека, мне было с ним хорошо. Я заботилась о нем, готовила то, что ему нравится, старалась быть полезной и не лезла с советами, если меня не просили.
В целом, я могу назвать эти отношения теплыми и мне приятно вспоминать о том, что они были.
Но в последнее время что-то изменилось, и я не могу это объяснить.
И я сейчас думаю — а правда ли стало меньше внимания и радости от общения, или я просто жадная рапунцель, которая хочет замуж.
Долгое время я не хотела замуж, да А. и не то, чтобы навязчиво предлагал. Пару раз говорил, что видит меня своей женой, но я не воспринимала это как предложение. Наоборот, говорила, что очень хорошо к нему отношусь, и что брак мало что изменит, поэтому не вижу в нем смысла.
На новый год он подарил мне кольцо, надел на тот самый палец, но промолчал. Я подумала пару недель и сказала, что я, наверное, так тебя люблю, что хочу быть твоей женой. Он перезвонил и сказал, что «тогда нужно готовиться». И тема эта затерлась. Мне казалось, что есть столько дат, когда можно сделать предложение, хотя бы на словах.
И я, честно – этого ждала. Я понимаю, что люблю этого человека, и до сих пор наверное – тоже. Не крутило бы меня сейчас от мысли, что я наделала.
Может, и были другие варианты?
Перед 8 марта он спросил:
– а что тебе подарить?
— цветов, А.
— и все?
— а мне больше не надо ничего 🙂 приезжай скорее, я так соскучилась.
Он прислал цветов и приехал. Я приготовила всяких вкусностей. На следующий день я отвезла ребенка в игровой центр, а потом мы с А. планировали зайти в магазин.
Финансовый вопрос поднимается уже не первый раз. Я не знаю, сколько зарабатывает А. Я никогда денег у него не просила, но был однажды конфликт, когда он приехал с пустыми руками. И я сказала, что не буду его кормить. У меня дети и своя нагрузка. И что мне бы хотелось, чтобы он приносил продукты, которые будет есть сам. Для себя.
И в этот раз получилось примерно тоже самое. Мне стыдно об этом писать. И я не знаю, как правильно я должна была поступить.
А. дал мне денег перед походом в магазин. И я спросила
— зачем? У меня есть.
— это тебе.
— мы в магазин идем. Заплати за продукты.
— Нет, пусть будут у тебя.
Мы пошли в магазин. Купили продуктов, небольшая сумма получилась, и я понимаю на кассе, что должна оплатить покупки сама.
Мне стало так стыдно. Стоит очередь, смотрит как мой мужчина складывает в пакет продукты, а я достаю кошелек и плачу. И дело даже не в сумме.
После нового года, и после того, как А. купил мне кольцо, я сделала ему дубликат ключей от своей квартиры. В моем понимании, это значило, что какие-то минимальные вложения А. обязан делать. И хотя сейчас квартира не требует ни ремонта, то элементарно заменить перегоревшие лампочки.
И тут я стояла на кассе, и мне стало все понятно: что я для А. всего лишь сервис-зона, удобный санаторий с пищеблоком по выходным. И что он со мной только потому, что сейчас нет подходящего варианта. И что я полная дура, что верю в его любовь, привязанность и красивые слова о любви.
И поэтому, как только мы отошли от кассы магазина, я сказала А., что хочу взять паузу и подумать.
Он спросил:
— а что случилось?
— наверное, все изменилось. И чувства мои изменились, и я хочу подумать. Мне кажется, что я не люблю тебя, как раньше.
— а сколько пауза?
— дашь мне неделю?
— да. сейчас перебронирую маршрутку.
И уехал. На завтра как ни в чем не бывало поздравил меня с 8 марта, и пожелал финансовых успехов. И, мол, люблю тебя.
Сейчас я понимаю, что все решила, и что дальше мне нужно отвыкать и постараться разлюбить и выбросить напрочь шкатулку о планах на совместный отпуск летом. Понимаю, что мне надо набраться сил. Я так благодарю А. за все, что он для меня сделал в прошлом, но сейчас отношения плохие, и сегодня глядя на А, понимаю, что не могу отличить эмоциональную стабильность от безразличия.
Набрала работы на эту неделю и молчу.
Единственный вопрос, который я себе задаю – это как побыстрее выйти из этой истории.
Источник: Эволюция
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