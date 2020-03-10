Ксения Собчак запечатлела первый поцелуй трехлетнего сына Платона

10.03.2020, 20:07, Разное

Ксения Собчак опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram пост, в котором показала первый поцелуй сына Платона. Наследник знаменитости поцеловал несколько раз дочь её подруги Яны Расколовой.

Недавно Ксения Собчак побывала на праздничном мероприятии вместе с приятельницей, занимающейся дизайном. Звёздные матери позволили своим детям поиграть с большими мыльными пузырями, которые покрывали их во весь небольшой рост. Судя по всему, малыши посчитали такую обстановку романтичной и поцеловались на радость своим родителям. Звёздные матери оказались в восторге от этого и с удовольствием, сняв эпизод на видео, опубликовали его в социальных сетях.

Яна Расколова заметила, обратившись в подруге, малыши являются уменьшенными копиями их самих, и она надеется, что эта детская дружба пройдёт с ними сквозь года. Журналистка же поблагодарила приятельницу за дочь Викторию и подчеркнула, когда подруги рожают в одно время, их праздники становятся еще более счастливыми.

Поклонники телеведущей также были рады увидеть первый поцелуй Платона. Многие признались, у них от опубликованного ролика поднялось настроение, ведь тот очень позитивный и наивный. Немало комментаторов пожелали малышам крепкой дружбы на многие годы.