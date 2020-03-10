В Apple нашли способ объединить два iPhone в одно устройство

10.03.2020, 20:07, Разное

Конструкторы из компании Apple запатентовали новую разработку. Специалисты нашли способ, как объединить два смартфона iPhone в одно устройство.

В скором времени пользователи продукции Apple могут получить новый уникальный функционал, которым пока не обладают конкуренты. Кроме того, не исключено, что те не смогут сразу же повторить техническое решение, так как для его практической реализации необходимо создавать серьёзную аппаратную поддержку. Речь идёт о решении, позволяющем объединять два iPhone или iPad в одно устройство. Гаджеты должны при взаимодействии временно превращаться в единый девайс. Благодаря специальным сенсорам, «умные» телефоны от «яблочного» бренда могут трансформироваться в один общий экран. При этом все датчики, камеры, динамики и микрофоны также станут работать по единой схеме. Это позволит просматривать видео на вдвое увеличенном экране и пользоваться интернет-ресурсами с большим комфортом.

Отмечается, контакт смартфонов станет обеспечиваться при помощи специальных магнитов, не дающих двум устройствам сдвигаться. Их мощности должно хватать, чтобы образовавшаяся плоскость под нулевым углом относительно друг друга оставалась таковой и при активной эксплуатации. Предположительно, считают эксперты, новинка от инженеров из Купертино окажется схожа с уже представленным смартфоном Microsoft Surface Duo.