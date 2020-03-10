В Сети распространили первые изображения Samsung Galaxy Note 20 5G

10.03.2020, 20:07, Разное

В интернете распространили первые изображения смартфона Galaxy Note 20 5G. До начала реализации флагманского продукта от Samsung дизайнеры ресурса LetsGoDigital показали собственное видение потенциального дизайна.
На рендерах модель имеет некоторые очертания Note 9 и лишена сходства с устройствами линейки Galaxy S20. Авторы данных рендеров предполагают, что в новой версии смартфона стилус будет оснащен новым функционалом.

Само изображение не является официальным. В большинстве своём картинки базируются на фантазии создателей, поскольку компания Samsung пока не сделала никаких заявлений, касательно начала разработки модели Galaxy Note 20.


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