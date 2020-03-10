Ученые выяснили, у каких девушек риск развития эндометриоза выше

10.03.2020, 20:06, Новости дня

У высоких и худых девушек больше риск развития эндометриоза, показало исследование, которое охватило 66 лет наблюдений. Научная работа, которая ставило целью выявить ранние фактора риска развития этой болезни, опубликована в Annals of Human Biology.

Эндометриоз – заболевание, при котором клетки, которые в норме находятся только во внутренней оболочке матки, обнаруживаются в других органах (яичниках, фаллопиевых трубам). К его симптомам относятся сильная тазовая боль и бесплодие. Эта болезнь развивается у 5-10% женщин, но ее очень сложно диагностировать. Ученые подчеркивают, что постановка диагноза эндометриоза обычно занимает у врачей до семи лет.

Ученые проанализировали информацию 170 тысячах девочек в возрасте от семи до 13 лет. Их основной целью было установить, как связан риск развития эндометриоза с ростом и весом в детстве.

Результаты нового исследования показали, что риск эндометриоза больше у девочек с низким индексом массы тела по сравнению с теми, у кого он высокий. Например, разница в весе в 2,3 килограмм в возрасте семи лет может указывать, что риск развития эндометриоза на 8% выше у более легкой девочки. Отличие в росте на 5,2 сантиметров увеличивает риск болезни на 9%.

«Наши данные говорят о том, что признаки риска эндометриоза могут быть обнаружены в раннем возрасте. Это может ускорить диагностику и приблизить начало лечения», — говорит Джули Аареструп из Центра клинических исследований и профилактики Дании.

Ученые предполагают, что связь риска эндометриоза с ростом и весом девочек обусловлена влиянием женского полового гормона эстрогена. Этот гормон обеспечивает быстрый рост девочек в период полового созревания.


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