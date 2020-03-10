Жители Италии рассказали о жизни в «красной зоне» по коронавирусу

10.03.2020, 19:59, Новости дня

Жители Италии рассказали, как страна живет в условиях введенной «красной зоны» по коронавирусу – в стране нельзя свободно передвигаться, закрыты школы.

Житель Рима Иван рассказал, что изменения в жизни итальянцев произошли с введением экстренных мер. По его словам, в столице Италии нет паники, хотя многие переживают, информирует 360tv.

«В метро стало людей намного меньше. Перед продуктовыми магазинами очереди стоят, потому что запускают лимитированное количество людей. А так, в целом плюс-минус спокойно. Все стараются по возможности работать из дома», – рассказал Иван.

Он отметил, что в метро постоянно показывают рекламу, в которой дезинфицируют поезда и станции. Иван полагает, что так пытаются успокоить людей. Туристов очень мало, улицы опустели.

«Трое друзей у меня не смогли приехать, потому что просто не захотели потом сидеть две недели в карантине», – добавил он.

По словам студентки из Рима Иды, город стал похож на призрака – на улицы мало кто выходит.

«Не знаю, открыты ли магазины, потому что тоже пока не выхожу. На улицах очень много полицейских, есть военные машины, все очень напряжены. Плюс на этом фоне еще сбегают заключенные из тюрем. То есть довольно небезопасно», – сообщила она.

По словам Иды, из города нельзя никуда выехать без уважительной причины, нельзя покидать страну, а в продуктовых магазинах нужно быть в перчатках. Причем неясно, что из этого является обязательными правилами, а что – нет.

«Работала до вчерашнего дня, но вчера и мою работу закрыли. Пока я никуда не выхожу, вчера купила все необходимые продукты. Мои соседи по квартире тоже сидят дома и даже в маркет не идут – заказывают продукты у курьера», – сказала Ида.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации в Италии, которая ушла на карантин по коронавирусу.