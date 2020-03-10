Российская делегация призвала СПЧ ООН оценить прославление пособников нацистов в Европе

10.03.2020, 19:59, Новости дня

Участвующая в 43-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве российская делегация призвала международное сообщество дать оценку прославлению в некоторых странах Европы пособников нацистов и разрушению памятников погибшим в борьбе с фашизмом.

Представитель делегации Артем Исаков подчеркнул, что «особенно кощунственно выглядит развязанная в отдельных европейских странах «война» с памятниками и мемориалами в честь тех, кто ценой жизни спас народы Европы от полного истребления».

«Прискорбно наблюдать распространение циничной кампании по откровенной фальсификации истории», – приводит его слова ТАСС.

«Не можем оставить без внимания состоявшееся 2 марта в Вилякском крае Латвии позорное сборище сочувствующих «лесным братьям» – участникам бандподполья. Расцениваем эту сходку и присутствие на ней вице-премьера, министра юстиции и экс-президента Латвии как своего рода репетицию ежегодного шествия в Риге 16 марта ветеранов латышского легиона «Ваффен-СС», – сказал Исаков.

Он также напомнил, что «многие так называемые лесные братья верно служили Гитлеру в годы Второй мировой войны и участвовали в кровавых карательных акциях против мирного населения».

В РФ считают «недопустимым и постыдным прикрывать такие действия заботой о свободе слова или мирных собраний».

«Не может быть свободы распространения нацистской идеологии, восхваления нацистских пособников или факельных шествий», – сказал дипломат.

Исаков отметил, что главная ответственность за превентивные меры в отношении таких действий лежит на государствах, однако «международное сообщество, в том числе в лице Совета ООН по правам человека, должно дать должную оценку этим событиям».

Представитель делегации РФ призвал участников сессии не забывать, что только благодаря подвигу борцов с фашизмом «мы с вами можем находиться здесь и вести дискуссию».

В декабре Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, против которой ранее выступили США и Украина.