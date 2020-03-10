Москвичи стали массово обращаться за больничными для самоизоляции по коронавирусу

10.03.2020, 19:59, Новости дня

С момента запуска колл-центров по ситуации с коронавирусом в Москве за больничными листами для двухнедельной самоизоляции после возвращения из стран с неблагополучной эпидситуацией обратились почти 3 тыс. жителей столицы, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В максимально сжатые сроки в городе удалось развернуть систему колл-центров, которые принимают обращения жителей по вопросам коронавируса… За больничными листами обратились почти 3 тыс. жителей, которым после возвращения из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией показано провести две недели в изоляции дома», – приводятся ее слова на сайте Мосгорздрава.

Также, отметила Ракова, на горячую линию по вопросам о коронавирусе обратилось уже более 14 тыс. человек.

Ранее Департамент здравоохранения Москвы опубликовал ответы на популярные вопросы, связанные с новым коронавирусом, в частности, разъяснив, должны ли члены семьи изолированного тоже быть в карантине.

Напомним, на интернет-портале Собянина появился официальный источник информации по ситуации с коронавирусом в Москве.


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