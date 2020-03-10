Количество заключенных в РФ упало до исторического минимума

10.03.2020, 19:59, Новости дня

Число заключенных в РФ достигло нового минимума, за 2019 год их количество снизилось на 37 тыс. человек, сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

«Мы вновь заявляем о достижении самой минимальной численности граждан, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы», – передает слова Калашникова ТАСС.

Во ФСИН рассказали, что за 2019 год численность содержащихся в исправительных учреждениях лиц снизилась на 37 тыс. человек, составив 425 тыс. В 23 воспитательных колониях для несовершеннолетних находилось 1 тыс. 155 человек.

«Численность подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах снизилась почти на 2 тыс. человек, составив 98 тыс.», – уточнили во ФСИН.

Средний размер жилой площади на одного заключенного составил более 5 кв. метров при норме в 4 кв. метра.


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