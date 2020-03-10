Мнение: «Старик, уходи!»

10.03.2020, 19:58, Разное

Конечно, бабе Вале-космонавтке – 83 года. 67-летний Путин на ее фоне – почти молод.

Но Терешкова чествовала 5 генсеков и 2 российских президентов, не считая Путина.

И если бы ее космические славословия способствовали бы вечной жизни при власти, то страной до сих пор бы правили «наша героическая партия, дорогой Никита Сергеевич Хрущев и родное Советское правительство» (Терешкова образца 1963 года).

Так что в 2024 году, как точно заметил Путин, «видно будет». В том числе, с кем стоять на трибуне Мавзолея и кого славить.

И не факт, что на российских площадях не начнут еще раньше кричать, как сегодня кричат в Казахстане Назарбаеву: «Старик, уходи!»

(https://t.me/SerpomPo/5237)Никакие хитроумные модели сохранения власти и никакие поправки в Конституцию этому не помеха.

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