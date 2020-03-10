Мнение: На Киркорова готовятся завести уголовное дело «Об оскорблении чувств верующих»

10.03.2020, 19:49, Разное

Бог в Конституции. В душах. И в головах. Россиян. Филипп Киркоров в своем желании пропиариться на клипах зашел слишком далеко. То, что простили любимому в народе пьянице Сергею Шнурову за клип «i_$uss», пошлому Филиппу Бедросовичу, чьи дети рождены от суррогатных матерей (Церковь крайне не одобряет), что наводит на некоторые подозрения, не простят. Хотя Киркоров, по крайней мере, в политику не лезет, как Шнуров. Но влетит на штраф, а может — даже «двушечку». Уже поступают заявления от граждан с требованием завести уголовное дело на поп-короля, или Короля Поп, как его еще называют в России.

Православные активисты возбудились после сюжета на канале «Россия-24».

Видео на песню «Романы», где артист выступает в роли католического священника, подверг резкой критике глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. Киркоров в клипе — католический священник, но все равно христианин. Как бы.

«Это очень безвкусная, очень гадкая, очень омерзительная поделка, которая основана на том, что используются религиозные образы, в том числе, образы из жизни католических монастырей, а также там присутствует некая пародия на изображение Богородицы и даже на распятие», — сказал клирик на телеканале «Россия-24».

Киркоров уже заявил, что «не боится оскорбить чувства верующих», а клип навеян фреской Микеланджело «Сотворение Адама», которая располагается в Ватикане. Зря. В стране, где действует статья, и по ней осуждают людей, у него все шансы стать сильно гонимом. И не за Веру. А — наоборот.

Отец Илларион, отметим, в силу своего чина, который прежде занимал ныне покойный Всеволод Чаплин, считается спикером Русской Православной Церкви. Так что к нему прислушиваются. К сожалению, не только верующие, но и разнообразные примкнувшие к ним свирепые активисты.

Выйдет Киркоров из тюрьмы озверевшим — и начнет петь русский шансон, но своим голосом и с характерной интонацией: «Мы с приятелем бежали с Колымы». И всем будет ясно, что это за приятель.

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