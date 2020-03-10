Мнение: Кем работают женщины в России, отмирающие профессии и зарплаты президентов

10.03.2020, 19:42, Разное

1. Список самых популярных профессий у российских женщин внушает некоторое беспокойство за судьбу многих работающих дам. Так, например, по данным Росстата, самая популярная женская специальность – это работа продавщицы, однако эта профессия в числе тех, которые пострадают от роботизации сильнее всего:

https://lenta.ru/news/2020/03/08/prodavets/

Уточняется, что продавцами в России работают 13,1 процента женщин. На втором месте — специалисты в области образования: учителя, педагоги, воспитатели и другие — 10,1 процента. Далее идут специалисты в сфере бизнеса и администрирования (9,7 процента), средний специальный персонал по экономической и административной деятельности (7,3 процента) и средний медицинский персонал (6,7 процента).

Что касается учительниц и преподавательниц, то какой-то спрос на них, разумеется, будет всегда. Однако в ближайшее время он упадёт: в России в последние несколько лет снижается рождаемость, а взрослые у нас традиционно учиться не любят.

Из самых популярных женских профессий наиболее перспективной выглядит третья строчка — бизнес и администрирование. Похоже, что с этим согласен и наш новый премьер-министр Михаил Мишустин:

https://lenta.ru/news/2020/03/06/fem_biznes/

«Я как мужчина вообще считаю, что женщина — это не беда», — сказал глава российского правительства. Также он добавил, что женщина-предприниматель — это прекрасно.

Мишустин вспомнил опыт работы в налоговой сфере и указал, что среди сотрудников там около 80 процентов женщины, назвав их самыми лучшими сотрудниками. «Они профессиональные, они аккуратные, они усидчивые, абсолютно в этом смысле преданные делу», — добавил Мишустин.

2. В последнее время наши чиновники и политики всё чаще говорят о профессиях и занятости. Это неспроста: в правительстве хорошо понимают, что на рынке труда грядут огромные изменения, хотим мы того или нет.

Так например, министр финансов Антон Силуанов причислил к числу профессий, которые подвергнутся резкому сокращению, не только охранников, но даже и бухгалтеров:

https://lenta.ru/news/2020/03/05/otmirat/

Развитие новых технологий приведет к отмиранию части профессий в России. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Его слова приводит ТАСС.

Речь идет в первую очередь о работе охранников, подчеркнул глава ведомства. «Говорят, что Россия — страна охранников. Куда ни войдешь, везде работают охранные агентства. Для чего?» — поинтересовался министр. По мнению Силуанова, при наличии системы безопасности пятерых человек можно заменить одним. Похожее будущее чиновник прочит бухгалтерам. «Скоро эта профессия будет не то что не нужна, [но] количество их будет сокращаться», — полагает глава Минфина.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф говорил, что в будущем будут востребованы профессии с применением технологий, в том числе инженер-биомедик, инженер виртуальной реальности, биотехнолог. Он считает, что все люди должны владеть технологией искусственного интеллекта, поскольку простые специальности скоро будут исключены из списка профессий.

3. Оказывается, президент России получает довольно скромную по мировым меркам зарплату:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/sravnivaem-zarplaty-prezidentov-po-stranam-mira-5e527337fc020165b28c8ac0

Конечно, если пересчитать зарплату по отношению к ВВП на душу населения, то позиции нашего президента заметно вырастут. Однако нужно понимать, что Россия – всё-таки огромное и сложное государство, да ещё и ядерная держава. Чрезмерная экономия на зарплате главного в стране специалиста не выглядит оправданной.