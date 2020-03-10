Мнение: Этот гарант сломался

10.03.2020, 19:40, Разное

Похоже, что первоначальный сценарий госпереворота сломался. Всё свернуло на банальное продление полномочий, что совершенно не требовало всего вот этого.

Решили использовать поправки в конституцию как предлог обнуления, хотя после путча Ельцина и принятия нынешней конституции КС уже выносил решение, что никакого обнуления быть не может. Но для хорошего человека всегда можно перерешать. Какая такая конституция, вы о чем. Вытереть ноги о неё или ранее принятое решение — да не вопрос.

Не выходит у гаранта сломать систему. Номенклатура не сдалась. Слабоват оказался Отец нации. Он могуч только в телевизоре и в умильных славословиях холуёв. В реальности как ничего из себя не представлял, так и остался никем.

Это, кстати, ответ: будут ли реформы. Не будут. Будем стабильно тонуть все вместе. Мандат у Путина жёстко ограничен и любые попытки выйти за флажки будут пресекаться, как и нынешняя попытка.

ПС. Творчество масс:

Источник: Эль Мюрид


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