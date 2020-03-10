Врач Магди Бадран назвал соки, снижающие риск заражения коронавирусом

10.03.2020, 19:30, Разное

По словам доктора Магди Бадрана, представляющего Египетское общество аллергологов и иммунологов, определенные соки снижают вероятность заражения коронавируса. Эксперт отмечает: на данный момент очень важно укрепить защитные силы организма.
Таким образом, в этот период на первый план выходят овощи и фрукты, повышающие работоспособность организма и состояние иммунной системы. К слову, некоторые соки и вовсе можно приготовить дома, подчеркнул врач. Напиток может состоять из какого-либо сочетания продуктов: например, имбиря и свежевыжатого апельсинового сока. Кроме большого количества витамина С, здесь также есть куркумин – вещество, положительно влияющее на работу иммунитета. Гранатовый сок тоже прекрасно справится с поставленной задачей из-за большого количества минералов и микроэлементов.

Ананасовый сок можно разбавить мятой и лимоном, что сделает из напитка настоящий натуральный антибиотик, помогающий при простудных недугах. Сок из киви содержит большое количество аскорбиновой кислоты. В последний напиток можно добавить измельченные бананы, так как они содержат калий – важный элемент для сердца.


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Трехсвятие: строгие запреты для женщин и мужчин на 12 февраля

03.01 / Huawei представила магазин с роботами-продавцами

24.02 / Немецкий диетолог назвал 5 мешающих здоровому сну продуктов

06.02 / Мнение: Дефицит

07.03 / Мнение: Русский нефтяной фатализм

11.02 / Названы необычные факты об изменении скелета современного человека

06.02 / Композитор Игорь Матвиенко празднует свой 60-летний юбилей

16.02 / Мнение: Приехал просить убежище, а ведет себя как ублюдок

24.02 / Названы наиболее популярные начинки для блинов у россиян

07.03 / Создатели Destiny 2 из-за распространения коронавируса будут работать дома

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика