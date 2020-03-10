Врач Магди Бадран назвал соки, снижающие риск заражения коронавирусом

10.03.2020, 19:30, Разное

По словам доктора Магди Бадрана, представляющего Египетское общество аллергологов и иммунологов, определенные соки снижают вероятность заражения коронавируса. Эксперт отмечает: на данный момент очень важно укрепить защитные силы организма.

Таким образом, в этот период на первый план выходят овощи и фрукты, повышающие работоспособность организма и состояние иммунной системы. К слову, некоторые соки и вовсе можно приготовить дома, подчеркнул врач. Напиток может состоять из какого-либо сочетания продуктов: например, имбиря и свежевыжатого апельсинового сока. Кроме большого количества витамина С, здесь также есть куркумин – вещество, положительно влияющее на работу иммунитета. Гранатовый сок тоже прекрасно справится с поставленной задачей из-за большого количества минералов и микроэлементов.

Ананасовый сок можно разбавить мятой и лимоном, что сделает из напитка настоящий натуральный антибиотик, помогающий при простудных недугах. Сок из киви содержит большое количество аскорбиновой кислоты. В последний напиток можно добавить измельченные бананы, так как они содержат калий – важный элемент для сердца.