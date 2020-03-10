Российский велогонщик не выходит на связь с женой после диагностирования коронавируса

10.03.2020, 19:30, Разное

Российский велогонщик Дмитрий Страхов перестал выходить на связь со своей женой после диагностирования у него коронавируса. Участник команды «Газпром-РусВело» был доставлен в медучреждение на территории Абу-Даби.

По результатам анализов у спортсмена обнаружили коронавирус, после чего он не связывался с женой. На протяжении 11 дней команда не может выйти из гостиничных номеров. Подобные меры были утверждены вследствие распространения опасной инфекции. Страхов сдавал анализы в воскресенье. Велогонщик считал, что процедура останется формальной, и вскоре он снова возвратится к команде. В итоге ему пришлось задержаться, поскольку после пятого анализа ему рассказали о появлении положительной реакции по тесту на коронавирус.

Спортсмен отметил, самих результатов анализов не видел. В медучреждении провели дополнительное тестирование, взяли пробу крови и обещали представить больше информации в скором времени. После появления неприятных новостей велогонщик прекратил выходить на связь со своими знакомыми. Предположительно, он пребывает в клинике, однако его супруга не может дозвониться ему на протяжении 3-х дней. До отправки в больницу Страхов подчеркнул, что соблюдал гигиену и предпринял меры предосторожности.