Президент Грузии отменила визит на Украину из-за коронавируса

10.03.2020, 19:30, Новости дня

Президент Грузии Саломе Зурабишвили из-за коронавируса отменила назначенные на ближайшее время официальные визиты в Болгарию, на Украину и в Бельгию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Решение было принято в координации с другими ветвями власти Грузии. Наши партнеры уже поставлены в курс», – сообщила администрация президента Грузии.

В Грузии подтверждено 15 случаев заболевания коронавирусом. Отменено авиасообщение с Китаем, Ираном и Италией. Не проводятся занятия в школах и вузах, отменяются массовые мероприятия.

Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 3,8 тыс. умерли. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения в материковом Китае достигло 80 тыс. 754, из них умерли 3 тыс. 136 пациентов. Почти 60 тыс. человек выздоровели и были выписаны из больниц.