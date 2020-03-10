В Смоленской области волчица напала на трёх человек

10.03.2020, 19:30, Разное

В Смоленской области волчица напала на трёх человек и искусала их. Инцидент произошёл 7 марта в Кардымовском районе.
Несколько дней назад местная жительница стала жертвой волчицы. Женщина возвращалась домой с железнодорожной станции, когда на неё напало разъярённое животное, покусав за лицо. К счастью, пострадавшая смогла отбиться от хищника и добралась к месту своего проживания. Там ей вызвали бригаду скорой помощи. Когда двое родственников пострадавшей встречали врачей, волчица набросилась и на них. Мужчины получили рваные раны. С целью самозащиты им пришлось убить животное, которое, как выяснилось позже, болело бешенством.

Всех пострадавших госпитализировали. Сейчас они проходят курс антирабической вакцинации. Есть информация о том, что с хищником мог контактировать ещё один человек, который не пострадал. По рекомендациям медиков ему тоже нужно пройти лечение.

Стоит отметить, что в подобных ситуациях специалисты государственной ветеринарной службы обычно принимают постановление о принудительной вакцинации от бешенства всех домашних животных, которые находятся в опасной зоне. Так делают потому, что никто точно не знает, которые из них пострадали от больной волчицы.


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