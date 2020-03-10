Суд отложил слушания по делу о крушении MH17

10.03.2020, 19:28, Новости дня

Судебные слушания по делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины 17 июля 2014 года отложены до понедельника 23 марта, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

«Суд должен обсудить ряд вопросов и принять соответствующее решение. Это означает, что мы вынуждены прервать слушания сейчас до понедельника 23 марта 10.00 (12.00 мск). В этот день мы продолжим, и мы расскажем о наших решениях по поступившим в суд заявкам по делу», – приводит слова судьи РИА «Новости».

Судебные заседание по делу о крушении MH17 начались 9 марта в особо охраняемом комплексе Схипхол. Тогда прокурор по делу MH17 заявил, что самолет сбили «доставленным из РФ «Буком». В то же время судья окружного суда Гааги Мария Кнайф сообщала, что материалы голландского журналиста Макса Ван дер Верффа об отсутствии «Буков» в районе крушения Boeing в Донбассе в июле 2014 года могут приобщить к делу.

Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, указывая не безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.


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