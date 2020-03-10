В Сети показали фото возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport

10.03.2020, 19:22, Новости дня

В Сети рассекречены фотографии возрожденной модели внедорожника Ford Bronco Sport.

В свою очередь, производитель ранее анонсировал скорый дебют транспортного средства, которое по своему дизайну и габаритам имеет схожие черты с легендарной моделью Land Rover Defender. В свою очередь, предложенный экземпляр имеет двухцветное исполнение кузова, а также крупные колеса и темные бампера. Также применили пластиковый обвес, наиболее актуальный для езды по бездорожью. Следует отметить, что данный автомобиль появится в продаже в 3-5-дверном исполнении.

Покупателям предложат и более усовершенствованную модификацию со съемной крышей. Под капотом применили два варианта моторов на 180 и 250 л.с. мощности в разных комплектациях. Внедорожник Ford Bronco Sport приводится в движение 10-ступенчатой трансмиссией.