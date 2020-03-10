Новое поколение минивэна Honda Odyssey покажут в Нью-Йорке

10.03.2020, 19:22, Новости дня

Японский автогигант Honda намерен 10 апреля презентовать на выставке в Нью-Йорке новую версию популярного минивэна под названием Honda Odyssey.

Данный автомобиль представляет собой совершенно модернизированное поколение известной модели, которая оснащается современными бамперами, светодиодной оптикой, а также улучшенной решеткой радиатора. Наиболее полезным окажется и механизм складывания задних сидений, так как на эту задачу придется потратить меньше времени и сил. Для 2-3 рядов сидений теперь установлены датчики определения пассажиров.

В числе продвинутых опций значится адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений, а также ряд других передовых функций. Под капотом модели установили 3,5-литровый бензиновый агрегат с мощностью 284 л.с. Актуальная версия в настоящее время доступна по цене от 30,7 тысячи долларов.


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / Армия Сирии отбилась от нападения оппозиции в Идлибе

14.02 / Порнографический скандал в Париже — художник Павленский помешал однопартийцу Макрона

07.02 / Путин и Лукашенко не сошлись в вопросе каши, но одержали победу в хоккее

17.02 / Умерла актриса сериала «Секс и город» Коэн

18.02 / Бой на Донбассе завершился, противник запросил режим тишины – штаб ООС

25.01 / В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8, погибло минимум 15 человек

06.03 / Выявлены изменения в клинических симптомах коронавируса

13.02 / Дефицит бюджета США стал максимальным с 2011 года

30.12 / Компания Geely представит новый семиместный кроссовер

05.02 / Представлен скоростной акустически управляемый микроробот

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика