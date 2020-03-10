Новое поколение минивэна Honda Odyssey покажут в Нью-Йорке

10.03.2020, 19:22, Новости дня

Японский автогигант Honda намерен 10 апреля презентовать на выставке в Нью-Йорке новую версию популярного минивэна под названием Honda Odyssey.

Данный автомобиль представляет собой совершенно модернизированное поколение известной модели, которая оснащается современными бамперами, светодиодной оптикой, а также улучшенной решеткой радиатора. Наиболее полезным окажется и механизм складывания задних сидений, так как на эту задачу придется потратить меньше времени и сил. Для 2-3 рядов сидений теперь установлены датчики определения пассажиров.

В числе продвинутых опций значится адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений, а также ряд других передовых функций. Под капотом модели установили 3,5-литровый бензиновый агрегат с мощностью 284 л.с. Актуальная версия в настоящее время доступна по цене от 30,7 тысячи долларов.