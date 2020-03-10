Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в сирийском Идлибе

10.03.2020, 19:18, Новости дня

Министры обороны РФ и Турции во вторник, 10 марта, обсудили тему сирийского Идлиба в телефонном разговоре.

Как сообщает Министерство обороны России, разговор состоялся по инициативе Анкары.

Сергей Шойгу и Хулуси Акар затронули вопросы, связанные реализацией дополнительного протокола к меморандуму о стабилизации в зоне деэскалации "Идлиб", принятого в Москве 5 марта 2020 года.

Ранее российское военное ведомство сообщило, что благодаря российско-турецким договоренностям, интенсивность обстрелов в Идлибе снижается.

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Стало известно, что Анкара запросила у Североатлантического альянса дополнительную помощь по Сирии.

Кроме того, Эрдоган сообщил во вторник, что Турция уничтожила в Сирии восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".