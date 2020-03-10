Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в сирийском Идлибе

10.03.2020, 19:18, Новости дня

Министры обороны РФ и Турции во вторник, 10 марта, обсудили тему сирийского Идлиба в телефонном разговоре.

Как сообщает Министерство обороны России, разговор состоялся по инициативе Анкары.

Сергей Шойгу и Хулуси Акар затронули вопросы, связанные реализацией дополнительного протокола к меморандуму о стабилизации в зоне деэскалации "Идлиб", принятого в Москве 5 марта 2020 года.

Ранее российское военное ведомство сообщило, что благодаря российско-турецким договоренностям, интенсивность обстрелов в Идлибе снижается.

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Стало известно, что Анкара запросила у Североатлантического альянса дополнительную помощь по Сирии.

Кроме того, Эрдоган сообщил во вторник, что Турция уничтожила в Сирии восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / Двое российских моряков приговорены в Греции к 395 годам тюрьмы на двоих

10.02 / СМИ назвали трех кандидатов на пост будущего канцлера ФРГ, среди них открытый гей

13.02 / Таксист пожалел напавшую на него фитнес-тренера

23.02 / Spiegel — Австралия приплатит китайским студентам, чтобы они возвращались на учёбу через третьи страны

17.02 / Совместные патрули в ОРДЛО. В Кремле заявили, что этот вопрос Киев должен обсуждать с ЛДНР

23.02 / Лоза похвалил украинцев на «Евровидении»

08.02 / США выделят до $100 млн Китаю на борьбу с новым коронавирусом

06.03 / Главная святыня ислама в Мекке закрыта на санобработку

12.02 / Двухмесячного младенца нашли у станции метро на западе Москвы

18.02 / В Газпроме произошли кадровые изменения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика