Скандалы: Сколько напилила «Пилорама»

10.03.2020, 19:13, Разное

ФБК: Маргарита Симоньян и ее муж Тигран Кеосаян заработали сотни миллионов на контрактах с «Аэрофлотом»

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о том, что главный редактор RT Маргарита Симоньян и ее муж Тигран Кеосаян заработали сотни миллионов рублей на контрактах с «Аэрофлотом». Как передает «Дождь», речь идет о 720 млн руб., заработанных за три года через подконтрольные фирмы. Основатель ФБК Алексей Навальный рассказал, что телеканал НТВ закупил у студии Кеосаяна «Голд Вижн» еженедельную программу «Международная пилорама», которая снимается в студии и на оборудовании RT штатными сотрудниками телеканала. RT получает от «Голд Вижн» в среднем 370 тыс. руб. за выпуск, что несопоставимо с расходами на шоу, пишет Навальный, а НТВ платит 3,4 млн руб. за выпуск.

В расследовании говорится, что за последние три года авиакомпания «Аэрофлот» закупила рекламы в «Международной пилораме» и шоу Ларри Кинга на RT более чем на миллиард рублей. По данным Навального, контракт заключался с одним и тем же рекламным агентством «Инвенто», с номинальным руководителем. Он утверждает, что в «Инвенто» ежемесячно получают платежи по госконтракту от «Аэрофлота», платят за реальное размещение рекламы на НТВ и Russia Today и оставляют разницу себе. Всего агентство получило предположительно 657 млн руб. за четыре года, а «Аэрофлот» якобы переплатил за размещение своей рекламы почти в три раза.

Кроме того, в 2017—2019 годах «Аэрофлот» заплатил «Инвенто» 398 млн руб. за «информационное сопровождение». Телесюжеты об авиакомпании размещались в том числе в эфире телеканала «Россия» через компанию «Центр политических стратегий», ранее принадлежавшую ведущему Андрею Кондрашову.

В схеме заработка участвовали еще два рекламных агентства — «Марскеос» и «Колизеум», последнее из которых принадлежит Кеосаяну. Оно оказывало пиар-услуги оргкомитету ЧМ-2018, Виктору Вексельбергу и «Сколково». Агентство «Марскеос», по данным ФБК, последние два года получает от фонда помощи ветеранам ФСБ и семьям погибших сотрудников «Безопасность и законность» 8,3 млн рублей в месяц за «непрерывное пиар-сопровождение деятельности МВД РФ».

Как пишет «Дождь», младший сын первого заместителя руководителя администрации президента Алексея Громова Данила, утверждается в расследовании, получил от обоих рекламных агентств 3,1 млн руб. зарплаты. Старший сын чиновника Алексей, как писал «Проект», руководит изданием RT «Куб».

Добавим, что Тигран Кеосаян, согласно расследованию ФБК, зарабатывает как ведущий в среднем 74 млн в год, а худрук «Международной пилорамы» Маргарита Симоньян — 77 млн руб. в год.