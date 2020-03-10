ФАС признала рекламу эффективности «Абидола» против коронавируса нарушением

10.03.2020, 19:07, Разное

В январе текущего года на некоторых радиостанциях появилась реклама «Абидола», в которой говорилось, что этот препарат помогает бороться против коронавируса. Изучив данный момент, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала его нарушением.

В настоящий момент специалисты не создали эффективного лекарства от коронавируса. Многие страны работают над этим, но никто ещё не достиг в исследованиях существенного прорыва, позволяющего заявлять об изготовлении универсальной вакцины. Недавно создатели «Абидола» рассказали в рекламе о терапевтических свойствах лекарственного средства, отметив способность этого препарата препятствовать заражению вирусом COVID-2019. В ФАС изучили информацию, предоставленную в рекламных материалах, сделав анализ её соответствия действительности.

В итоговом заявлении представители ведомства, а именно Андрей Кашеваров, заместитель руководителя службы, рассказал, что реклама признана нарушением. По его словам, на момент выхода в радиоэфир информация в ролике не соответствовала той, что содержалась в инструкции по применению.