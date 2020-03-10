«Очень жуткое место»: Прохор Шаляпин побывал у Чернобыльской зоны отчуждения

10.03.2020, 19:07, Разное

Популярный певец Прохор Шаляпин совсем недавно посетил Чернобыльскую зону отчуждения, назвав данное место «жутким». Об этом музыкант пояснил своим подписчикам в публикации на странице в Instagram.

На обнародованной фотографии Шаляпин запечатлен рядом с табличкой, которая предупреждает о радиационной опасности. Кроме того, там отмечалось, что на данную территорию нельзя входить или въезжать, также в этом районе ведется регулярная видеофиксация нарушителей.

Оказывается, возле зоны отчуждения, оставшейся после аварии на Чернобыльской АЭС, бывший возлюбленный пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской оказался накануне гастролей. Что касается данного места, то его Шаляпин называет «очень жутким». В комментариях к публикации интернет-пользователи призвали исполнителя как можно реже посещать такие районы, а также больше заботиться о собственном здоровье.