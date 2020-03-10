Honor готовит к выходу новый смартфон Honor 10X

10.03.2020, 19:07, Разное

Официальное представление смартфона Honor 9X состоялось еще прошлым летом, поэтому его преемник дебютирует не ранее 3-4 квартала нынешнего года. Впрочем, на просторах интернета уже сейчас обсуждают возможный внешний вид девайса и его характеристики.

Инсайдеры предположили, что гаджет обзаведется SoC Kirin 820 со встроенным модемом 5G. Более того, некоторые из них распространили информацию о скором дебюте модели, а это немного удивило общественность. Тем не менее, производители далеко не всегда придерживаются годичного цикла, поэтому выход девайса может состояться в любое время. Главный вопрос на сегодняшний день заключается в продажах за пределами рынка КНР. Стоит напомнить, что Honor 9X по-прежнему показывает солидные результаты реализаций на родном рынке. В зарубежных же странах модель получила иные технические характеристики вследствие оснащения более старой SoC Kirin 710.

Судя по американским санкциям для Huawei, та же участь ждет и Honor 10X. В китайской корпорации знают о серьёзности проблемы, поэтому прогнозируют значительное падение реализаций в нынешнем году.