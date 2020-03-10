Праймериз в Мичигане – поворотный момент для кампании Сандерса

10.03.2020, 19:04, Новости дня

В 2016 году Берни Сандерс одержал оглушительную победу на праймериз в штате Мичиган благодаря своей позиции по вопросу о свободной торговле и своей популярности среди рабочих. Четыре года спустя голосование в этом штате может либо возродить кампанию сенатора, либо перевести его в статус протестного кандидата.

Во вторник проходят первичные выборы в Мичигане и еще в пяти штатах. Эти выборы станут одним из поворотных моментов в борьбе за президентскую номинацию от Демократической партии.

Бывший вице-президент Джо Байден надеется закрепить свой статус фаворита гонки после уверенной победы в большинстве штатов, где проходили голосования в так называемый «супертворник».

Посвятив несколько дней выступлениям в Мичигане, накануне праймериз Сандерс отправился в штат Миссури, где постарался развеять сомнения в своей способности быть избранным и подчеркнул, что благодаря энтузиазму своих сторонников имеет больше всего шансов одолеть президента Дональда Трампа на ноябрьских выборах.

Голосования во вторник покажут, удастся ли Сандерсу повысить свою популярность среди избирателей-афроамериканцев. При этом Байдену необходимо доказать, что он сможет удержать набранный темп после неожиданного успеха «супервторника».

Остается открытым вопрос о том, поддержит ли Байдена или Сандерса сенатор Элизабет Уоррен, вышедшая из гонки на прошлой неделе. Ее поддержка особенно нужна Сандерсу, чтобы сплотить вокруг себя сторонников прогрессивного крыла, в то время как умеренные демократы сплотились вокруг Байдена.

Что касается других штатов, где пройдут голосования во вторник, то Сандерс оптимистично оценивает свои шансы в Вашингтоне, однако его могут ждать трудности в Миссисипи и Миссури. Предвыборный штаб сенатора также признает, что ему может прийтись нелегко на предстоящих на следующей неделе праймериз во Флориде, Огайо и Иллинойсе.

Непредсказуемые результаты может показать штат Аризона, где Сандерс рассчитывает на поддержку латиноамериканцев, которые принесли ему победу в Калифорнии.