Трамп: администрация поможет круизным и авиалиниям в ситуации эпидемии коронавируса

10.03.2020, 19:04, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что федеральное правительство окажет помощь круизным линиям и авиакомпаниям в ситуации эпидемии коронавируса.

Это заявление прозвучало в ходе проведенной президентом Трампом и вице-президентом Пенсом встречи с руководителями компаний, занимающихся медицинским страхованием.

Президент также сказал, что проведет во вторник встречу с лидерами Конгресса по проблеме борьбы с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в тот же день президент выступит по вопросу о пакете мер по оказанию экономической помощи компаниям и гражданам, испытывающим финансовые затруднения в связи с эпидемией коронавируса.

«Мы будем обсуждать помощь работникам, получающим почасовую оплату, чтобы они не оказались в ситуации, когда они останутся без зарплаты. Мы будем работать с компаниями, большими и малыми, множеством компаний, чтобы они не были наказаны за то, в чем они не виноваты», – заявил Трамп, беседуя с журналистами накануне.

В понедельник Трамп встретился в понедельник со своими экономическими советниками, в том числе с министром финансов Стивеном Мнучиным, который представил ему варианты политических решений по противодействию возникающим угрозам для экономики.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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