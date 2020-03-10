Минфин заявил об отсутствии причин для рецессии в российской экономике

10.03.2020, 19:00, Новости дня

Министерство финансов не ожидает рецессии в российской экономике, а также серьезного выпадения ненефтегазовых доходов бюджета в 2020 году даже в условиях спада цен на нефть и снижения курса рубля, сообщил замглавы Минфина Владимир Колычев.

«У нас для компенсации таких рисков есть тоже механизм, предусмотренный бюджетом: он называется условно утвержденные расходы. На первый год 2,5% расходов они составляют, это около 0,5 триллиона рублей, на следующий – 5%, это порядка триллиона», – передает его слова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что выпадающие ненефтегазовые доходы бюджета в таком объеме может дать только очень серьезная рецессия. В Минфине же такого падения ВВП никто не ждет.

Техническая рецессия наступает, когда сезонно очищенный ВВП два квартала подряд показывает отрицательную динамику. Последний раз такое происходило в кризис 2014-2015 годов, рецессия закончилась весной 2016 года.

Колычев добавил, что выпадающие нефтегазовые доходы бюджета в 2020 году составят 0,5 трлн рублей при сохранении цены нефти в 35 долларов за баррель до конца года. Даже при таком уровне цен средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет направить на покупку акций Сбербанка.

«Если мы посмотрим на сценарий 35 (долларов за баррель нефти) до конца года – то да. Если мы посмотрим на сценарий 10 до конца года – то, наверное, нет», – сказал Колычев.

Он добавил, что Минфин имеет возможность длительное время не выходить на рынок займов.

«В принципе, у нас достаточный запас для того, чтобы какое-то продолжительное время, при очень стрессовой ситуации не выходить на рынок. Это, естественно, не план, мы хотим, чтобы бумаги были ликвидные, но такая возможность есть», – сказал Колычев.

По его словам, Бюджетный кодекс дает Минфину достаточную гибкость в использовании различных источников для финансирования дефицита бюджета – займы могут сокращать при неблагоприятных условиях на рынке, или, напротив, увеличивать их при благоприятной конъюнктуре.

«Мы можем и в источники финансирования использовать другие статьи, остатки те же. Они довольно большие – порядка 4 трлн (рублей) на начало этого месяца было. Среднегодовые остатки, например по прошлому году, они не опускались ниже чем 2,6 трлн рублей», – отметил замминистра.

Он отметил, что Минфин еще не уточнял свой прогноз по программе заимствований на текущий год,

«Надо посмотреть, чтобы они (рынки) чуть-чуть успокоились, где цена на нефть стабилизируется, исходя из этого будет, соответственно, актуализированный прогноз по курсам, доходам, и это нам позволит пересчитать программу заимствований. Поэтому пока мы не можем точно сказать», – сообщил Колычев.

Он отметил, что Минфин приостановил проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа на неопределенный срок.

Ранее министерство заявило, что проведение аукционов по размещению ОФЗ приостанавливается до стабилизации рыночной ситуации.