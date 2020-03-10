Председатель профсоюза: Минимальный размер оплаты труда теперь будет закреплен в Конституции

10.03.2020, 18:59, Новости дня

Людей очень радует, что в главном законе страны появятся слова об уважении к человеку труда. Такие слова – это позиция государства, этот принцип теперь должен исполняться на практике. Об этом сообщила газете ВЗГЛЯД профсоюзный лидер Наталья Агапова, комментируя поправку в Конституцию о гарантиях трудовых прав россиян.

«У нас и в действующей Конституции есть слова о труде, и о том, что он – свободный. Но когда ее писали в 1993 году, как говорил Владимир Владимирович, то пропали слова об уважении к человеку труда, о гарантии его прав. Разве это не нужно в нашей современной жизни? Чего греха таить, многие наши работодатели и собственники очень «по-волюнтаристски» относятся к этим понятиям», – сообщила председатель профсоюза работников агропромышленного комплекса России, член рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Наталья Агапова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце февраля Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой по подготовке изменений в Основной закон поддержал идею дополнить 75-ю статью Конституции пунктом об уважении к людям труда. Путин напомнил, что в советской Конституции уважение к труду упоминалось, но в 1993 году этот раздел был уже удален. «Не думаю, что зловредно это делали. Полагали, что это не является существенным», – сказал президент.

«Поправки уже, в целом, приняты Госдумой. Осталось третье чтение. Меня и всех моих коллег – профсоюзных активистов – это очень радует. Все отраслевые профсоюзы, которых объединяет Федерация независимых профсоюзов РФ (ФНПР), много лет на каждой встрече с работодателями и правительством поднимали этот вопрос», – напомнила Агапова.

«Причем – эта поправка идет отдельным пунктом 75-й статьи – в продолжение слов об уважении и обеспечении защиты человека труда. Говорится о том, что минимальный размер оплаты труда теперь равняется прожиточному минимуму трудоспособного населения на всей территории России. Это очень важно, – подчеркнула Агапова — Вспомните, у нас и в Трудовом кодексе уже была статья о том, что МРОТ равняется прожиточному минимуму. С 2002 года все «профсоюзники» добивались того, чтобы это действительно так и было на практике. И добились только к 2018 году».

Как отмечает Агапова, правительство теперь обязано будет обеспечивать развитие социального партнерства, соблюдение трудовых прав и связанных с ним интересов россиян. «Да, у нас есть российская трехсторонняя комиссия, и многие вопросы трудового законодательства, и экономические вопросы, связанные с условиями труда, на ее уровне обсуждаются. Но реализация ее решений не всегда была на достаточном уровне», – посетовала профсоюзный лидер.

«На всех встречах с активистами профсоюзов, на которых я была, люди признаются: их очень радует, что в главном законе страны появятся такие важные слова – слова о защите трудовых прав. Ведь такие слова – это позиция государства, а такие требования должны выполняться», – подытожила Агапова.


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