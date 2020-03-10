Пентагон объявил о переброске систем ПРО в Ирак

10.03.2020, 18:59, Новости дня

Для отражения возможных нападений со стороны Ирана Вашингтон перебрасывает в Ирак системы противовоздушной и противоракетной обороны, сообщил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи.

«Мы также находимся в процессе доставки систем противовоздушной обороны, систем защиты от баллистических ракет в том числе в Ирак для защиты от нового потенциального нападения со стороны Ирана», – передает его слова ТАСС.

Ранее в Пентагоне заявили, что система противоракетной обороны США нуждается в совершенствовании, отвечая на вопрос о том, почему системы ПРО не защитили две американские военные базы в Ираке в январе 2020 года.