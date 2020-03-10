«Медуза»: экспертиза подтвердила, что найденные под Рязанью останки принадлежат Екатерине Левченко

10.03.2020, 18:42, Новости дня

Останки, найденные в лесу около деревни Лопухи в Рязанской области, принадлежат Екатерине Левченко – знакомой фигурантов дела «Сети», которая пропала в Пензе в 2017 году. Об этом сообщила «Медуза» со ссылкой на мать девушки Татьяну Левченко.

Тело Екатерины Левченко нашли рядом с местом, где ранее были обнаружены останки Артема Дорофеева – еще одного знакомого фигурантов дела «Сети», пропавшего вместе с Левченко.

Место нахождения тела установили после того, как о нем рассказал  фигурант пензенского дела «Сети» Алексей Полтавец. Он признался в убийстве Дорофеева и рассказал, что Левченко убил Максим Иванкин – еще один фигурант дела «Сети», которого в феврале 2020 года приговорили к 13 годам колонии по обвинениям в участии в деятельности террористического сообщества и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

19-летняя Левченко пропала вместе с Дорофеевым, который был ее парнем, в конце марта 2017 года. Тело Артема нашли в лесу через восемь месяцев после пропажи, о судьбе Екатерины ничего не было известно. Лишь после приговора, вынесенного в Пензе по делу «Сети», Следственный комитет в Пензенской области возбудил уголовное дело об убийстве Левченко.

 


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