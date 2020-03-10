Свидетель по делу MH17 рассказал о сотрудниках ФСБ, находившихся рядом с «Буком»

10.03.2020, 18:42, Новости дня

Рядом с ракетной установкой «Бук», из которой 17 июля 2014 года был сбит «Боинг» «Малайзийских авиалиний», находились сотрудники российских спецслужб. Об этом на суде по делу о катастрофе MH17 заявили представители обвинения.

Как сообщает Радио Свобода, прокуратура ссылкается на свидетельские показания, полученные Международной следственной группой (JIT), которая занималась расследованием случившегося.

Свидетель, на которого ссылается сторона обвинения, засекречен под кодовым обозначением М58. Утверждается, что это бывший боец отрядов так называемой «ДНР». Свидетель также сообщил, что экипаж «Бука» говорил «с русским акцентом» – вероятно, имеется в виду, что речь не шла об уроженцах Украины.

Обвинение также заявило, что у него есть свидетели, непосредственно видевшие запуск ракеты из «Бука».

Открытые слушания по делу о катастрофе MH17 начались в Гааге 9 марта. Ранее JIT предъявила обвинения в причастности к карастрофе четверым людям – троим гражданам России, в том числе бывшему полковнику ФСБ Игорю Гиркину (Стрелкову) и гражданину Украины Леониду Харченко. На суде никто из них не присутствует.

Как ожидается, на суде будут заслушаны показания более 10 свидетелей катастрофы. Прокуроры объясняют, что многие свидетели засекречены – это сделано для того, чтобы обезопасить их от возможного преследования со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов.

Прокуратура Нидерландов также обвинила Россию в попытках помешать расследованию катастрофы «Боинга». В частности, сделанные после катастрофы заявления Минобороны России были названы «манипуляцией». Прокуроры заявили о дезинформации, которую, по их словам, начали распространять российские власти и государственные телеканалы, чтобы запутать расследование.