Коронавирус SARS-CoV-2. Ватикан закрыл собор Святого Петра для туристов

10.03.2020, 18:31, Новости дня

Собор и площадь Святого Петра в Ватикане будут закрыты для туристов и экскурсий до 3 апреля из-за карантина в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила в коммюнике пресс-служба папского престола 10 марта.

Также закрывается подразделение почтового отделения Ватикана на площади Святого Петра, два книжных магазина и фотоателье.

Аптека и супермаркет в Ватикане остаются открытыми, но с квотами на вход.

Утром итальянские карабинеры перегородили входы на площадь Святого Петра, информирует агентство CNA. Город-государство Ватикан имеет собственный правовой порядок, независимый от итальянской правовой системы, но итальянские власти имеют юрисдикцию над площадью, а папский престол неоднократно заявлял, что координирует меры по борьбе с эпидемией коронавируса с официальным Римом.

Ряд чиновников Ватикана сообщили CNA, что работа в департаментах папского престола продолжается, несмотря на карантин. По словам одного из собеседников агентства, сотрудников и должностных лиц просят находиться на расстоянии не менее метра друг от друга, ограничивать посещения гостей и не толпиться возле кофемашины.

Остальные церкви в городе открыты, там проводятся службы.

Собор Святого Петра – крупнейший исторический христианский храм в мире, церемониальный центр католической церкви.

8 марта папа римский Франциск провел традиционную воскресную проповедь не из окна резиденции, а в режиме онлайн-трансляции, чтобы избежать риска распространения COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане, где проживает 11 млн человек.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее реальной.

По состоянию на 9 марта, по данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом в мире увеличилось до 109 578, 3809 человек умерли. Наибольшее количество заболевших – 80 904 – в Китае, там скончалось 3123 человека.

В Италии, по данным властей на 9 марта, зафиксировано 7985 заразившихся коронавирусом, 463 человека погибли. Это самые высокие показатели инфицирования в Европе и вторые в мире (после КНР).

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте 9 марта подписал указ, содержащий новые меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции на территории страны. По всей стране до 3 апреля запрещены любые формы сбора людей в общественных местах или местах, открытых для публики.